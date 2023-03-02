ORC açıkladı: AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
ORC Araştırma'nın son anketi, depremin seçmen oyuna etkisini ortaya koydu. Depremin ardından AKP'nin oyu Ocak ayına göre yüzde 1.1 puan düşüş kaydedip 29.1'e geriledi. İttifak ortağı MHP'nin oyu ise yüzde 5.4
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2023 13:41, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 13:44
ORC Araştırma, 17-21 Şubat arasında 45 ilde yaptığı son seçim anketini açıkladı.
45 ilde 4720 katılımcıyla yüzyüze gerçekleştirilen çalışmada partilerin oy oranları şöyle;
AK Parti 29.1,
Cumhuriyet Halk Partisi 23.5,
İYİ Parti 19.5,
HDP 8.1,
MHP 5.4,
Gelecek Partisi 2.5,
DEVA 2.3,
Zafer Partisi 2,
Türkiye Değişim Partisi 1.8,
Büyük Birlik Partisi 1.5,
Memleket Partisi 1.3,
Yeniden Refah Partisi 1,
Diğer partiler de yüzde 2