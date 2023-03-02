Başkentte kimyasal madde üreten fabrikada yangın: 1 ölü

Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ankara Gar, Ankara Güvenpark gibi terör eylemleri silsilesinde meydana gelen patlamalarda, yakınları vefat etmesi nedeniyle, davacılar için ayrı ayrı belirli bir miktar tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davalarda kararları bozdu.