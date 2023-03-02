Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 21 bin 244 konutun yapımına başlanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Deprem bölgesinde) 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 14:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 16:58
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Deprem bölgesinde) 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz."
"Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız."