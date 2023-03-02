CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Onbinlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde binlerce bina yıkıldı, onbinlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Devlet depremin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçerek deprem bölgesine gitti.

Ancak özellikle sosyal medyada algı peşinde koşanlar, deprem bölgesinde yapılanları gözden geldi. Bölgede devletin yetersiz kaldığını, çadır ihtiyaçlarının karşılanmadığı, beslenme imkanının olmadığı iddiaları ortaya atıldı.

CHP'Lİ ARAŞTIRMACIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunan CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanmaraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı devlet düşmanlığına dönüştü. Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN 8. SAATİNDE DEPREMZEDEYE ÇADIR SORULMAZ

Deprem sonrasında 8. saate, mikrofonu alıp vatandaşa, " Çadırınız geldi mi? Yemeğiniz geldi mi?" sorusunun çok doğru bir soru olmadığını dile getiren Gezici, "Bu sorunun çok doğru ve iyi niyetli soru olmadığını düşünüyorum." dedi.

DENEYİMLİ BİR KADRO SAHADAYDI, BÜYÜK OPERASYON YAPILDI

Gezici sözlerini şöyle sürdürdü;

Fuat Oktay eski bir AFAD başkanı, Hulusi Akar eski bir Genelkurmay Başkanı, Süleyman Soylu tecrübeli bir İçişleri Bakanı, Murat Kurum ise çok deneyimli deprem felaketleriyle mücadele etmiş bir isimdir. Bu isimler tamamen sahadaydı. Ve bu isimler büyük bir organizasyon yaptı.

KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu tekrar kamuoyunun önüne koymamız gerekir. Yeni rezerv alanı oluşturarak, konut alanı açarak 2.5 milyon İstanbullu'yu o bölgeye götürebilirsiniz.