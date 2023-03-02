Altının kilogramı 1 milyon 116 bin 620 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 134 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 1 milyon 116 bin 620 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 240 milyon 928 bin 75,99 lira, işlem miktarı ise 3.805,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 262 milyon 206 bin 199,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: