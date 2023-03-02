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İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti

Söz konusu dönemde önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 64,80 ile günlük hastane yatak ücreti, en fazla azalan ürün ise yüzde 18,36 ile gaz yağı oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 17:45, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 17:47
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İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti

İstanbul'da şubatta önceki aya göre en çok günlük hastane yatak ücreti artarken, en fazla düşüş gaz yağında gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla şubatta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 8 ürünün fiyatı düştü, 92 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan günlük hastane yatak ücreti, yüzde 64,80 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 54,29 ile salatalık, yüzde 43,83 ile kabak, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38,21 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 22,98 ile havuç, yüzde 21,88 ile sivri biber, yüzde 20,74 ile domates ve yüzde 20,05 ile maydanoz olarak belirlendi.

- Şubat ayında gaz yağı yüzde 18,36 ucuzladı

Geçen ay konut harcamaları grubunda yer alan yakıt ürünlerinden gaz yağı, yüzde 18,36 gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış kaydedilen diğer ürünler; ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 2,97 ile benzin, gıda harcamaları grubundan yüzde 2,83 ile lahana, yüzde 0,48 ile kahve, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 0,36 ile şampuan ve yüzde 0,33 ile sabun olarak belirlendi.

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel tarım ürünleriAylık değişim (yüzde)
Havuç22,98
Maydanoz20,05
Balık17,64
Mandalina17,33
Lahana -2,83
Mevsim dışı tarım ürünleriAylık değişim (yüzde)
Salatalık 54,29
Kabak43,83
Sivri biber21,88
Domates20,74
İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünlerAylık değişim (yüzde)
Hastane yatak ücreti 64,80
Maç giriş bilet ücreti38,21
Çikolata19,86
Diş tedavi ücreti17,61
Yoğurt17,00
Kaşar peyniri16,43
Dana eti15,51
Hamur tatlıları13,40
Örgü yünü12,82
Kolalar 12,35
Zeytin12,24
Çocuk mamaları11,41
Gaz yağı (yakıt ürünleri) -18,36
Benzin -2,97
Kahve-0,48
Şampuan-0,36
Sabun-0,33
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