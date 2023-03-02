İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli Piri Reis gemisiyle sismik araştırma yapan 12 kişilik ekip, 1 hafta boyunca denizde veri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, bu çalışmada yaklaşık 1000 kilometrelik alanda sismik veri topladıklarını belirtti.

Söz konusu çalışmada çok ilgi çekici sonuçlar elde ettiklerini aktaran Dondurur, "İzmir dış körfezinin sığ yapısını, fay yapılarını biraz biliyoruz ama derin kısımlarla ilgili çok bilgimiz yoktu. Bizi şaşırtan şu oldu; oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Toplanan bu verilerden yola çıkarak fayların uzanımı, büyüklüğü, deniz tabanını etkileyip etkilemedikleri, aktif olup olmadıklarını ortaya koymayı amaçladıklarını bildiren Dondurur, veriler işlendikten sonra fayların haritalanması aşamasına geçileceğini ifade etti.

İzmir metropol alanı ve çevresinin afet riskine yönelik önemli bir çalışma yaptıklarını, projenin 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Prof. Dr. Dondurur, tarihte İzmir ve çevresinde çok sayıda yıkıcı deprem yaşandığını, özellikle 1739'da Foça'da ve 1688'de İzmir'deki depremlerin büyük hasar verdiğinin bilindiğini de belirtti.