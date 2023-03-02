Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 18:00, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8910
|18,8920
|18,8900
|18,8910
|Avro
|20,1290
|20,1300
|20,0200
|20,0210
|Sterlin
|22,6020
|22,7160
|22,4840
|22,5960
|İsviçre Frangı
|20,0750
|20,1750
|20,0020
|20,1020
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8610
|18,9410
|18,8600
|18,9400
|Avro
|20,0890
|20,1690
|19,9800
|20,0600
|Sterlin
|22,5420
|22,7520
|22,4240
|22,6340