Gün sonu döviz kurları

EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ve öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeleri ile diğer eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerine ilişkin resmi yazı yayımladı...