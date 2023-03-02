Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

- Tutuklanan istasyon şefi cumartesi hakim karşısına çıkacak

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği iddiası yer aldı.

- Dendias, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Dendias, "Halkımızla dayanışma içinde olduklarını ifade eden dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara teşekkür ederiz. Yunan diplomatik ve konsolosluk yetkililerine nazik bir destek mesajı sunan herkese derin takdirlerimizi ifade ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Başkent Atina'da, tren kazasını protesto eden binlerce gösterici, Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelerek parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

"Kaza değil, cinayet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, suçluların bulunmasını talep etti.

Başkentte dün düzenlenen gösteride, kazanın ihmal nedeniyle yaşandığını söyleyen protestocular ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.