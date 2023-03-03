İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Altılı masa: 'Ortak anlayışa' ulaştık, nihai açıklama 6 Mart'ta
Altılı masa: 'Ortak anlayışa' ulaştık, nihai açıklama 6 Mart'ta
TBMM, Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarını araştıracak
TBMM, Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarını araştıracak
'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'
'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'
İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti
İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti
'Depremzedelerin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmeleri sağlanacak'
'Depremzedelerin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmeleri sağlanacak'
CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı
CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı
Öğrencisine 'bodrum' cezası veren müdüre suç duyurusu!
Öğrencisine 'bodrum' cezası veren müdüre suç duyurusu!
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
Kayserispor-Fenerbahçe maçında taraftar yasağına yürütmeyi durdurma kararı
Kayserispor-Fenerbahçe maçında taraftar yasağına yürütmeyi durdurma kararı
EYT emeklisine büyüme zammı
EYT emeklisine büyüme zammı
1,3 milyon EYT'li prime takıldı
1,3 milyon EYT'li prime takıldı
Kayıp yakınları ailelerini arıyor! Bir apartmanda 28 kayıp
Kayıp yakınları ailelerini arıyor! Bir apartmanda 28 kayıp
Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan kararı
Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 2 OHAL kanunuyla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden 2 OHAL kanunuyla ilgili önemli karar
Depremde ölenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Depremde ölenlerin kimlik tespiti nasıl yapılıyor?
Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Bakanlık açıkladı: Şubat'ta ihracat depremlerin etkisiyle geriledi
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı
20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı
Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek
Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek
Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Büyük cezalar geliyor
Fahiş kiraya üçlü kıskaç! Büyük cezalar geliyor
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2023 02:29, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 02:33
Yazdır
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6886

Ekli "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tabloda yer alan 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

"(10)- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında İGV %40 olarak uygulanır."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı
OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
'Masadaki küçük partiler, Kılıçdaroğlu'na karşı çıkamaz'
'Masadaki küçük partiler, Kılıçdaroğlu'na karşı çıkamaz'
3 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
3 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
AK Parti Rize İl Başkanlığına atama
AK Parti Rize İl Başkanlığına atama

Bu Habere Tepkiniz

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nin 11. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerine dair 7 maddelik bir yazıyı tüm bakanlıklara gönderdi.
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; 'Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.' ifadeleri kullanıldı.
EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini martta verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptal için X Konfederasyonunca açılan davayı sonuçlandırdı.
Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5, 6 ve 8. maddeleri kapsamında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü Eğitim Gören Rehber Öğretmenlere Ek Ders Artırımlı Ödenmelidir Kararı Kesinleşti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli olanlar, kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir, özel sektör işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilmez.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2023
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i son haliyle şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle hafızalarda yer eden Kenan Çoban yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. Başarılı oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İşte Kenan Çoban'ın son hali...