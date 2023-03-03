Meslekleri iyilik: Deprem bölgesindeki ihtiyaçları üretiyorlar

Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 4 öğretmen ve 9 öğrenci, Malatya'da 'eğitim kampüsü' kuruyor. Alanda her biri 21 metrekareden oluşan ve 20-25 öğrencinin eğitim görebileceği 20 prefabrik dersliğin yanı sıra yaşama alanı, misafirhane ve tuvaletler yer alacak.

Türkiye'nin 'fabrika gibi' üretim yapan meslek liseleri, depremlerin ardından harekete geçerek yaraların sarılmasına katkı sağladı. Ekmek, hijyen malzemesi, soba, enerji bankları, çadır, konteyner gibi deprem bölgesinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen öğrenciler ve öğretmenleri yine takdire şayan bir seferberlik başlattı. Meslek liseleri ilk etapta bine yakın çadır üreterek bölgeye gönderdi. Yine meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 100 bini aşkın uyku tulumu ve battaniye üreterek depremzedelere ulaştırdı. Meslek liselerinde 30 bine yakın soba üretilirken 632 adet yatak, 18 bin adet panço, atkı ve bere vatandaşlara sevk edildi.

BİNLERCE MALZEME BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Meslek liseleri tarafından 1200 güneş paneli ile donatılmış konteyner sınıfın üretimine başlandı ve 50'sinin teslimi gerçekleştirildi. Yine meslek liselerinde üretilen 4 milyon 705 bin 795 maske, dezenfektan, kolonya ve sıvı sabundan oluşan 1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı. 240 adet seyyar tuvalet üretimine başlandı ve 90 tanesi bölgeye teslim edildi. Yine meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilen 25 bin adet medikal önlük ve sedye örtüsü bölgede bulunan hastanelere gönderildi. Meslek liselerinde üretilen 500 güneş enerjili şarj istasyonu da peyderpey deprem bölgesine sevk edilecek.

Arı gibi çalıştılar

* Nevşehir Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, konteyner sınıf üretiyor. Bugüne kadar 4 konteyner sınıf, Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.

* Bayburt Meslek Teknik Lisesi Metal Atölyesinde üretimine başlanan sac sobalar çadırlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderiliyor.

* Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, afet bölgesine soba üretti. Şimdi ise deprem bölgesinden başka illere geçiş yapan öğrencilerin gittikleri okulların ihtiyacı olan sıra ve masaları üretiyor.

* Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, afetzedeler için yemek pişiriliyor, temizlik malzemesi üretiliyor.

* Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise çadır kentlerde kullanılmak üzere ilk etapta 50 adet solar enerji bankı üretti.

* İstanbul Avcılar'daki Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, sweatshirt, bebek battaniyesi ve bere

üreterek bölgeye gönderdi.

* Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği 300 çadır, 300 soba, 20 bin havlu bölgeye gönderdi.

* Osmaniye Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, konteynerde oluşturdukları dikiş atölyesinde afetzedelere gönüllü terzilik yapıyor.

* Sivas'taki Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli, Malatya'da kurulan seyyar mutfakta depremzedeler için günde 20 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor.