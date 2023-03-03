AK Parti'den seçim ekibine takviye

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AK Parti'de trafik hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezinde yaklaşık 10 saat, kurmayları ile bire bir görüşmeler gerçekleştirerek, seçim sürecine yönelik çalışmaları ele aldı. Görüşmelere, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan katıldı.

AĞIRLIK DEPREM BÖLGESİNE VERİLECEK

Partide, bir yandan milletvekili adayları ile ilgili hazırlıklar sürdürülürken, seçim sürecini yönetecek ekibe de takviye yapıldı.

EMRAH ÖZCAN