İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi
Ocak ve Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam ilk iki aydan eridi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mart 2023 10:11, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 10:18
Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında da yüzde 3,15 oldu.
2023 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.
Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam alacak.
ENFLASYON FARKI İKİ AYDA OLUŞTU
İlk iki ayda enflasyon yüzde 10 oldu. Şimdiden Memurların aldığı maaş eridi. Enflasyon farkı oluştu.
Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyon rakamları memurların alacağı enflasyon farkını da netleştirecek.