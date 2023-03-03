Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranlarına esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyenlerden, yüzde 10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya artırıldı. Motor gücü 160 kW'ı geçenlerden yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

Böylece egzoz gazı salınımı bulunmayan sadece elektrikli motora sahip otomobillerin fiyatlarının düşmesi, yeşil dönüşüme uygun çevre dostu araçların tercih edilmesi amaçlandı.