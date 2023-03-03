MEB'e bağlı kurumlarda depremzedelere ücretsiz hizmet düzenlemesi Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname uyarınca, OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler MEB bütçesinden karşılanacak.

OHAL ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumları için 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle duracak. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Kapanan veya kapatılan özel öğretim kurumlarının ilgili kanun kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyaları ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri halinde bu kurumlar hakkında idari para cezası uygulanmayacak.

Hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kurumlara üç ay süreyle MEB bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin, aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmeyecek.

- "Deprem yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını belirtti.

Özer, "Elimizden geldiğince deprem yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın emanetlerini, yavrularımızı, geleceğimizin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.