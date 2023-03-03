İYİ Parti GİK toplantısı sona erdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 15:15, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 15:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sona erdi.
Partinin genel merkez ek binasındaki toplantı bir saat sürdü.
Genel merkez ana binaya geçen Akşener'in açıklama yapması bekleniyor.