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Ankara Dışkapı Hastanesi için deprem sonrası yıkım kararı

Ankara'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu'nun incelemesi sonucu Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yıkım kararı alındı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2023 13:15, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 13:28
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Ankara Dışkapı Hastanesi için deprem sonrası yıkım kararı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ardından Ankara Dışkapı Hastanesi için yıkım kararı verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Ankara'da Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu.

Başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının binalarını mercek altına alan komisyon, ilk olarak 1957'de 300 yataklı olarak temeli atılan ve 25 Haziran 1964'te dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tarafından hizmete açılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni inceledi.

İnceleme sonucu bazılarının duvarlarında çatlaklar ve yıpranmalar tespit edilen 6 bloktan oluşan hastane için yıkım kararı verildi. Zaman içinde yeni birimlerle yatak sayısı artırılan, uzun yıllar sağlık hizmeti sunan ve eski adı SSK Dışkapı Hastanesi olan hastanenin tahliye edilmesi istendi.

"DEPREM TAHKİKİ VE YIKIM KARARI"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kararla ilgili hastane yönetimine 'deprem tahkiki ve yıkım kararı' konulu yazı gönderdi.

İl Sağlık Müdürü Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu imzasıyla gönderilen, 22 Şubat 2023 tarihli yazıda; Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu kurulduğu hatırlatıldı.

Komisyonun kurulmasının ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi blokları ve yerleşkedeki diğer binalar için (Mülga Ankara Çocuk Sağlığı, Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi dahil) yıkım kararı alındığı belirtilerek, "İlgili hastane binalarının ivedilikle boşaltılarak arazinin inşaata hazır hale getirilmesi için müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Bu bağlamda bakanlığımızın ilgili yazılarına istinaden ilimiz Sağlık Yapıları Yıkım Komisyonu Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuş olup, ilk toplantı gündeminde söz konusu hastane bulunmaktadır. Bu doğrultuda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği (yerleşkeyi kullanan diğer hastane başhekimlikleri dahil) ile koordinasyon sağlanarak ivedilikle gerekli tedbirler alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim." denildi.

Öte yandan hastanede şu anda sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. 795 hekim, 964 hemşire ve ebe ile 786 sağlık personelinin görev yaptığı hast

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