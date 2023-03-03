İlk Evim ve Afet Konutları birlikte yükselecek

SGK'dan açıklama: 'Emekli Olur' yazısına gerek yok
SGK'dan açıklama: 'Emekli Olur' yazısına gerek yok
Yargıtay'dan hakimlere: Kendinizi bilirkişi yerine koyamazsınız
Yargıtay'dan hakimlere: Kendinizi bilirkişi yerine koyamazsınız
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamaları sonrası ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamaları sonrası ilk değerlendirme
Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı: Millet göreve çağırıyor
Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı: Millet göreve çağırıyor
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi
EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Emniyet'ten konut satış ve kiralarında deprem fırsatçılığı yapanlara takip
Emniyet'ten konut satış ve kiralarında deprem fırsatçılığı yapanlara takip
Üst mahkeme kararı bozdu...Fener taraftarı Kayserispor maçına alınmayacak
Üst mahkeme kararı bozdu...Fener taraftarı Kayserispor maçına alınmayacak
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
Kasaplar yükselen et fiyatlarından rahatsız
Kasaplar yükselen et fiyatlarından rahatsız
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret soruşturmalarında şikayetten vazgeçti
Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret soruşturmalarında şikayetten vazgeçti
e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır
e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
3 emekli generalin cezası Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı
3 emekli generalin cezası Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alanya'da trafik kazasında depremzede 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Altılı masa: 'Ortak anlayışa' ulaştık, nihai açıklama 6 Mart'ta
Altılı masa: 'Ortak anlayışa' ulaştık, nihai açıklama 6 Mart'ta
TBMM, Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarını araştıracak
TBMM, Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarını araştıracak
'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'
'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'
İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti
İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti
'Depremzedelerin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmeleri sağlanacak'
'Depremzedelerin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmeleri sağlanacak'
CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı
CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı
Öğrencisine 'bodrum' cezası veren müdüre suç duyurusu!
Öğrencisine 'bodrum' cezası veren müdüre suç duyurusu!
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
Kayserispor-Fenerbahçe maçında taraftar yasağına yürütmeyi durdurma kararı
Kayserispor-Fenerbahçe maçında taraftar yasağına yürütmeyi durdurma kararı
EYT emeklisine büyüme zammı
EYT emeklisine büyüme zammı
1,3 milyon EYT'li prime takıldı
1,3 milyon EYT'li prime takıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İlk Evim ve Afet Konutları birlikte yükselecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konutları ile 'İlk Evim' projesinin eş zamanlı devam edeceğini duyurdu: Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. Hemen yanı başında İlk Evim projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 14:39, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 15:15
Yazdır
İlk Evim ve Afet Konutları birlikte yükselecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaştı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek" ifadelerine yer verdi.

"Malatya'da sosyal konutlar da hızla yükseliyor"

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi.

Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı. Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, "Malatya'daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz" dedi.

"11 ilde 11 ayrı master planla çalışılıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği ifade edildi.

Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları, şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Yeni yapılacak konutlarda ise dükkanlar bina altlarında yer almayacak. Ayrıca, bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek.

Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Sıfır araba ayıplı çıktı mahkeme tescilledi firmadan şaşırtan teklif
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Deprem bölgesinde KGF başvurularında 'Vergi ve SGK borcu yoktur' yazısı aranmayacak
Deprem bölgesinde KGF başvurularında 'Vergi ve SGK borcu yoktur' yazısı aranmayacak
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı
İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi
İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

Bu Habere Tepkiniz

İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

Ocak ve Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam ilk iki aydan eridi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK Kararı yayımlandı

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK Kararı yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı

OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı

OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..
Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nin 11. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerine dair 7 maddelik bir yazıyı tüm bakanlıklara gönderdi.
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; 'Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.' ifadeleri kullanıldı.
EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini martta verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2023
Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında şok iddia!

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında şok iddia!

Ülkemizde ve bütün dünyada yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonundan ortaya ilginç bir iddia atıldı.