Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na başkanlık ediyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Depremin ilk 2 haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. NATO'dan gelen çok kalite, benzer İsviçre'den gelen çadırlar burada yerlerini aldı. Zemin ve etüd çalışmaları bitmiş projelerden başlayarak yeni konutların inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken, şehirlerin yönünü ovalardan dağlara döndürüyoruz.

Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 kat olarak verilecektir. Düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz.