Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı: Millet göreve çağırıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamasında şunları kaydetti;

Biz bu günlere kirli pazarlıkları redderek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik.

Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz.

Dün nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet dedi. Biz iki ismi beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu.

Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hepsaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi.

Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız.