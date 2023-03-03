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Deprem Bölgesine Konteyner Kent ve Prefabrik Ev Hızla Yapılıyor

Kaynak : MN Medya
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Deprem Bölgesine Konteyner Kent ve Prefabrik Ev Hızla Yapılıyor

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Deprem Bölgesine Konteyner Kent ve Prefabrik Ev Hızla Yapılıyor

Depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. Bir yandan bir yılda tamamlanması hedeflenen konutların temeli devlet tarafından atılırken çoğu vatandaş da kendi evlerini yapmaya yöneldi.

Prefabrik ev üretiminde Türkiye'nin markalarından Karmod'tan yapılan açıklamaya göre deprem bölgesi kapsamındaki illerden prefabrik evlere yoğun talep patlaması olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya hergün çağrı merkezlerine bölge illerinden 100'e yakın prefabrik ev talebinin geldiğini belirtti. Taleplerin 2+1 ve 3+1 prefabrik evler üzerine yoğunlaştığını vurgulayan Çankaya gelen çağrıların sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de yoğunlaştığını ifade etti.

"Prefabrik Evleri Hızlı Kurulum Özelliği Cazip Kılıyor"

Uzun ömürlü ve güvenli evler ürettiklerini belirten Çankaya hızlı kurulum özelliğinin prefabrik evleri çok daha cazip hale getirdiğini vurguladı. Kullanım yeri montaj suresinin 2 ila 3 günde tamamlana bildiğine vurgu yapan Mehmet Çankaya şunlara değindi: "Yeni nesil teknolojilerle modern tesislerde ön üretimli olarak hazırladığımız prefabrik evler hızlı kurulum avantajına sahip. Tek bir araca yüklenerek Türkiye'nin her yerine gönderilebiliyor. 3 kişilik ekiple başka malzemelere ihtiyaç duyulmadan günler içerisinde montajı tamamlanıyor. Montajda duvar ve çatı sistemleriyle birlikte kapı ve pencereleri, elektrik ve su tesisatları, iç ve dış boyası firma ekibimizce yapılan standart uygulamalar arasında."

"Depremin Yaralarını Sarmak İçin Prefabrik Ev Fiyatlarımızı Düşürdük"

Sektörün önde gelen markası olarak deprem bölgesine konut üretimini artırmaya odaklandıklarını belirten Çankaya: "Firma sorumluluğumuzla barınma gibi önemli bir ihtiyacın karşılanarak depremin yaralarını sarmak için prefabrik ev fiyatlarını düşürdük. Her şeyin fiyatları artarken biz kendimiz ne yaparız diye değerlendirmeler yaptık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak indirime gitme kararı aldık. İnşallah tedarik kalemlerimizde yükseliş yaşanmaz biz de prefabrik ev fiyatlarında bölgeye özel cazip fiyat politikamızı sürdürebiliriz.''
Çankaya, Karmod'un üretiminin yüzde 50'sini ihraç ettiğini deprem nedeniyle prefabrik evlerde ihracat yerine afet bölgesini öncelediklerini vurguladı.

Günde 20 prefabrik ve çelik konstrüksiyondan hazır ev üretiyor

Karmod yetkililerinin verdiği bölgeye göre firma günde 20 adet prefabrik ve çelik konstrüksiyon hazır ev üretiyor. Deprem sonrası oluşan talep yoğunluğuna göre planlamaya giden firma günlük üretimde bu adetlerin üzerine çıkıldığını vurguladı.
Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun verandalı hazır evler üretiliyor
Deprem bölgesinden gelen taleplere göre hazır ev modelleri de şekillenmeye başladı. Özellikle tek katlı modelde güvenli, sağlıklı ve yöreye uygun verandalı hazır evlere olan talep oldukça yüksek.

"Deprem Bölgesinde Montajcıların Konaklamasını Çözmekte Zorlanıyoruz."

Deprem bölgesine prefabrik ev üretiminin yoğunlaştığı bu dönemde üretici firmaların yaşadığı en önemli sorun montajcıların konaklayacağı yerler. Mehmet Çankaya bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Prefabrik ev üretiminde hiçbir sorunumuz yok. Günlük 20 civarı evi üretebiliyoruz. Tek sorunumuz montaj ekiplerimizin bölgede kurulum süresince konaklama ihtiyacının karşılanması. Bölgede oteller de hasar aldığından ekiplerimizin konaklamasını farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz. Tek bir konutun kurulumunda montaj ekiplerimizin konaklaması oldukça zor. Bunun yerine aynı bölgede 10 ve üzeri prefabrik ev kurulumunun olması işimizi kolaylaştırıyor. Bu durumda montaj ekiplerimizle birlikte konaklama konteynerimizi de sahaya göndererek konaklama ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

"Sivil Toplum Kuruluşları Prefabrik Evlerle Barınma Sorununa El Atabilirler"

Dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının prefabrik evlerle bağışçılarına alternatif sunması barınma sorununa katkı sağlayacağını belirten Çankaya şunları söyledi: "Deprem bölgesindeki ilçe ve köylerde hükümetimizin konut üretim çalışmalarına dernek ve vakıf gibi STK'lar da prefabrik evlerle kolayca katkı sağlayabilirler. Deprem bölgesine özel fiyatla hazırladığımız 2+1 ve 3+1 prefabrik ev modelleri tek bir bağışçı veya hisseli sistemle daha fazla sayıda bağışçı üstlenebilir."

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