Deprem Bölgesine Konteyner Kent ve Prefabrik Ev Hızla Yapılıyor
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Deprem Bölgesine Konteyner Kent ve Prefabrik Ev Hızla Yapılıyor
Depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor. Bir yandan bir yılda tamamlanması
hedeflenen konutların temeli devlet tarafından atılırken çoğu vatandaş da kendi
evlerini yapmaya yöneldi.
Prefabrik ev üretiminde Türkiye'nin markalarından Karmod'tan yapılan açıklamaya
göre deprem bölgesi kapsamındaki illerden prefabrik evlere yoğun talep patlaması
olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya hergün çağrı merkezlerine bölge illerinden 100'e yakın prefabrik ev talebinin geldiğini belirtti. Taleplerin 2+1 ve 3+1 prefabrik evler üzerine yoğunlaştığını vurgulayan Çankaya gelen çağrıların sırasıyla Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de yoğunlaştığını ifade etti.
"Prefabrik Evleri Hızlı Kurulum Özelliği Cazip Kılıyor"
Uzun ömürlü ve güvenli evler ürettiklerini belirten Çankaya hızlı kurulum özelliğinin
prefabrik evleri çok daha cazip hale getirdiğini vurguladı. Kullanım yeri montaj
suresinin 2 ila 3 günde tamamlana bildiğine vurgu yapan Mehmet Çankaya şunlara
değindi: "Yeni nesil teknolojilerle modern tesislerde ön üretimli olarak hazırladığımız
prefabrik evler hızlı kurulum avantajına sahip. Tek bir araca yüklenerek Türkiye'nin
her yerine gönderilebiliyor. 3 kişilik ekiple başka malzemelere ihtiyaç duyulmadan
günler içerisinde montajı tamamlanıyor. Montajda duvar ve çatı sistemleriyle
birlikte kapı ve pencereleri, elektrik ve su tesisatları, iç ve dış boyası firma
ekibimizce yapılan standart uygulamalar arasında."
"Depremin Yaralarını Sarmak İçin Prefabrik Ev Fiyatlarımızı Düşürdük"
Sektörün önde gelen markası olarak deprem bölgesine konut üretimini artırmaya
odaklandıklarını belirten Çankaya: "Firma sorumluluğumuzla barınma gibi önemli
bir ihtiyacın karşılanarak depremin yaralarını sarmak için prefabrik ev fiyatlarını
düşürdük. Her şeyin fiyatları artarken biz kendimiz ne yaparız diye değerlendirmeler
yaptık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak indirime gitme kararı aldık. İnşallah
tedarik kalemlerimizde yükseliş yaşanmaz biz de prefabrik ev fiyatlarında bölgeye
özel cazip fiyat politikamızı sürdürebiliriz.''
Çankaya, Karmod'un üretiminin yüzde 50'sini ihraç ettiğini deprem nedeniyle prefabrik evlerde ihracat yerine afet bölgesini öncelediklerini vurguladı.
Günde 20 prefabrik ve çelik konstrüksiyondan hazır ev üretiyor
Karmod yetkililerinin verdiği bölgeye göre firma günde 20 adet prefabrik ve
çelik konstrüksiyon hazır ev üretiyor. Deprem sonrası oluşan talep yoğunluğuna
göre planlamaya giden firma günlük üretimde bu adetlerin üzerine çıkıldığını
vurguladı.
Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun verandalı hazır evler üretiliyor
Deprem bölgesinden gelen taleplere göre hazır ev modelleri de şekillenmeye başladı. Özellikle tek katlı modelde güvenli, sağlıklı ve yöreye uygun verandalı hazır evlere olan talep oldukça yüksek.
"Deprem Bölgesinde Montajcıların Konaklamasını Çözmekte Zorlanıyoruz."
Deprem bölgesine prefabrik ev üretiminin yoğunlaştığı bu dönemde üretici firmaların
yaşadığı en önemli sorun montajcıların konaklayacağı yerler. Mehmet Çankaya
bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Prefabrik ev üretiminde hiçbir sorunumuz
yok. Günlük 20 civarı evi üretebiliyoruz. Tek sorunumuz montaj ekiplerimizin
bölgede kurulum süresince konaklama ihtiyacının karşılanması. Bölgede oteller
de hasar aldığından ekiplerimizin konaklamasını farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz.
Tek bir konutun kurulumunda montaj ekiplerimizin konaklaması oldukça zor. Bunun
yerine aynı bölgede 10 ve üzeri prefabrik ev kurulumunun olması işimizi kolaylaştırıyor.
Bu durumda montaj ekiplerimizle birlikte konaklama konteynerimizi de sahaya
göndererek konaklama ihtiyaçlarını karşılıyoruz."
"Sivil Toplum Kuruluşları Prefabrik Evlerle Barınma Sorununa El Atabilirler"
Dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının prefabrik evlerle bağışçılarına
alternatif sunması barınma sorununa katkı sağlayacağını belirten Çankaya şunları
söyledi: "Deprem bölgesindeki ilçe ve köylerde hükümetimizin konut üretim çalışmalarına
dernek ve vakıf gibi STK'lar da prefabrik evlerle kolayca katkı sağlayabilirler.
Deprem bölgesine özel fiyatla hazırladığımız 2+1 ve 3+1 prefabrik ev modelleri
tek bir bağışçı veya hisseli sistemle daha fazla sayıda bağışçı üstlenebilir."