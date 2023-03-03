Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamaları sonrası ilk değerlendirme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 15:54, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 16:11
Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı.