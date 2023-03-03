Ak Parti'de iki il başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kılıç, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda büyük bir değişim yaşandığını ve çok önemli mesafeler alındığını söyledi.

AK Parti iktidarlarının birçok ağır kriz şartlarını ortadan kaldırdığı gibi "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketi nedeniyle milletin üzerindeki bu ağır yükü de kaldıracağını kaydeden Kılıç, yaraların hep birlikte sarılacağını belirtti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar büyük bir aşkla yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayım. Asırlar öncesinde başlayan bu yolculuk devam ediyor ve devam edecek. Son nefesimizi verdiğimiz ana kadar, makam ve mevki gözetmeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında saf tutarak yolumuza devam edeceğiz."

Muğla İl Başkanı Mete, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

Muğla İl Başkanı Kadem Mete, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Mete, sinin il başkanlığı binasında düzenlediği toplantıda, görev süresinde olar büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Lideri ve sinin çizgisinden hiç ayrılmayar tarafına tevdi edilen her görevi hkıyla yapma gayreti içinde bulunduklarını belirten Mete, "Bu davanın bir üyesi olar başladığım siyasi yaşamımda, uzun yıllar vesayetin kırılmadığı dönemlerde, 'Marmaris İlçe Başkanı olacsın' dendi gururla bu kutlu görevi uzun yıllar ifa etmeye çalıştık. 'Dinlen' dendi üye olar koşturduk. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevi tevdi edildi başımızın üstünde tutar taşımaya gayret ettik. Anc liderim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve min talimatları dışında hiç hareket etmedik. Biz bir teşkilatçı olar hamdolsun hiç görev talep etmedik, verilen görevi de hiç reddetmedik." diye konuştu.

Görev süresince birlikte görev yaptığı arkadaşlarından helallik isteyen Mete, şunları söyledi:

"Bugün huzurunuzda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in muvafatiyle 2016 yılından bu yana sürdüğüm kutlu davamın Muğla İl Başkanlığından 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili aday adayı olm için görevimden ayrılıyorum. İnşallah bu süreç hepimiz için hayırlı olactır. Şu dikadan itibaren teşkilatımın bir neferi olar Türkiye Yüzyılı için 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri yolunda emirlerindeyim."