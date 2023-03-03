CHP MYK ve DP Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı. Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 17:43, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 17:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM'de yaptığı görüşmenin ardından parti genel merkezine geldi.
Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesinin ardından partisinin MYK üyeleriyle toplantı yaptığı belirtildi.
DP Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.
Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor.