CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşmek için Ankara BB'ye geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi.

Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.