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Bakan Yanık: Kimliği tespit edilemeyen 82 çocuğumuz var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği kentlerde, henüz kimliği tespit edilemeyen 82 çocuğun bulunduğunu söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2023 18:48, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 19:01
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Bakan Yanık: Kimliği tespit edilemeyen 82 çocuğumuz var

Yanık, Hatay'da çadır kent ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, depremin başından bu yana ayni yardım faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 95 personel, 748 araç ve 487 hava aracıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde 67 ayni bağış deposunun yanı sıra sınır kapılarına yakın 16 deponun bulunduğunu belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Bugüne dek sadece bakanlığımızın ayni bağış depolarına gelen tır sayısı 15 bin 501. Bunlardan bir kısmı yurt içinden, bir bölümü de yurt dışından gelen ayni bağış tırları. Bu milletin bir evladı olarak milletimize ve yurt dışından bağış gönderen bütün iyiliksever insanlara, uluslararası kuruluşlara, gönüllülere arama kurtarmadan ayni bağışa kadar, her türlü aşamada bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, deprem bölgesinde 203 sosyal marketin bulunduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın yaşlılık, engellilik ya da daha kırsalda yaşamak gibi sebeplerle sosyal marketlerimize ulaşamama durumları olabilir. Bunun için de 10 tırımızı gezici sosyal market olarak mobil halde vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde gezdirerek onlara doğrudan doğruya ihtiyaç malzemelerini, sarf malzemelerini ulaştırmış oluyoruz." dedi.

Bugüne kadar 2 milyon 750 bin battaniye, 650 bin yatak yorgan, 280 bine yakın elektrikli ısıtıcı, 1 milyon 850 bin gıda kolisi gibi farklı 62 kalemde ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığını belirten Yanık, "İhtiyaç oldukça da gayet tabii ki sarf malzemelerini temin etmeye ve dağıtmaya başlayacağız." diye konuştu.

Yanık, depremden sonra 10 il ve 2 ilçeye Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığıyla 271 milyon lira nakdi destek aktardıklarını hatırlatarak, "Akabinde de 675 milyon lira daha bütün ülke genelindeki bin 3 vakfımıza nakdi desteğimizi aktardık." dedi.

Bölgede psikososyal destek çalışmaları kapsamında 3 bin 785 çalışanın, depremzedelerin gittiği tahliye noktalarında 3 bin 792 görevlinin 1 milyon 125 binin üzerinde birebir görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Yanık, bu doğrultuda 2 yıllık psikososyal destek eylem planının oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Yanık, depremzede yaşlı ve engelli vatandaşlar için çalışmalara da devam ettiklerini belirterek, "Depremzede vatandaşlarımız arasında işitme engelli vatandaşlarımızın olduğunu bildiğimiz için 120 işaret dili tercümanı arkadaşımız da depremzede işitme engelli arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam ediyorlar." dedi.

- Refakatsiz kalan çocukların durumu

Yanık, depremzede çocukların geleceği için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzede çocuklarımızın bakım ve gözetimi için ilk günden itibaren hızlıca sistemimizi oluşturduk ve gerekli desteği onlara da sağlıyoruz. Gayet tabii ki depremzede çocuklarımız arasında en önemli başlık en ihtimam gösterilmesi, dikkat gösterilmesi gereken başlık refakatsiz çocuk. Refakatsiz çocuklar ebeveyni ya da yakın akrabaları, bakım ve gözetimini yapacak bir yetişkinin olmadığı çocuklar. Dolayısıyla çocuklarımızın yanında ebeveyni ya da onların bakım ve gözetimini yapacak bir yetişkin yoksa onlara sahip çıkması gereken devlettir."

Bakan Yanık, çocuklara ilk günden itibaren sahip çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Halihazırda sistemimize kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı 1912. Bu çocuklarımızdan 1582'sini ailelerine kavuşturmuşuz. Hastanede takibi yapılan 230 çocuğumuz var. Bizim bakanlığımızın kuruluşlarına aldığımız 100 çocuğumuz var. Kimliği bilinmeyen 82 çocuğumuz var. Bu 82 çocuğumuzdan bir kısmı hastanelerde kendini ifade edebilecek yaşta olmasına rağmen bilinci kapalı bir biçimde hastanelerde halihazırda tedavisi devam eden bir kısmı da maalesef kendini ifade edemeyecek kadar küçük yaşlarda 0-1, 0-2 yaş grubundaki çocuklarımız. Diğer kimliklendirme imkanlarıyla bu çocuklarımızın da kimliklerini tespit ederek ailelerine bilgilerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine maalesef bunların dışında hastanelerde ya da defni gerçekleşmiş ve sonrasında DNA eşleşmesiyle tespit ettiğimiz 234 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisini temin ettik ve bunu da aileleriyle paylaşmış olduk."

- "Milletimiz müsterih olsun"

Çocuklarla alakalı her türlü dezenformasyona rağmen onların bakım ve gözetimini, onların her türlü imkana kavuşabilmeleri için dikkatle çalıştıklarını belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Öncelikle güvenliklerinin sağlanması, kimlik tespitlerinin yapılması, ailelerine ulaştırılması, tedavilerinin tamamlanması noktasında ve daha sonra da eğer herhangi bir bakım ve gözetim yükümlülüğünü sağlayacak yetişkin yoksa yakınlarından devlet bakımına alınması noktasında elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Milletimizin bu anlamda gerek engellilerimizle, gerek yaşlı vatandaşlarımızla, gerekse çocuklarımızla alakalı müsterih olmasını ve bizimle herhangi bir ihtiyaç halinde muhakkak temas kurmalarını özellikle rica ediyoruz."

Yanık, herkese geçmiş olsun dileğini tekrarlayarak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Hatay maalesef bu depremin en çok etkilenen ili, en yıkım gören ili ama biz düştüğü yerden kalkmayı çok iyi bilen bir milletiz. İnşallah bu depremin yaralarını da el birliğiyle, saracağız ve koşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

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