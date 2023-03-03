5 siyasi parti yarın toplanıyor
Adaylık konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi yarın 17:00'de Saadet Partisi'nde toplanacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mart 2023 19:39, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 19:41
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından, gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yarın 17:00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı.