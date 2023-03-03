5 siyasi parti yarın toplanıyor
5 siyasi parti yarın toplanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz
Borsada 'siyasi' dalgalanma! Satışlar hızlandı
Borsada 'siyasi' dalgalanma! Satışlar hızlandı
BTK'dan GSM şirketlerine deprem soruşturması
BTK'dan GSM şirketlerine deprem soruşturması
SGK'dan açıklama: 'Emekli Olur' yazısına gerek yok
SGK'dan açıklama: 'Emekli Olur' yazısına gerek yok
Yargıtay'dan hakimlere: Kendinizi bilirkişi yerine koyamazsınız
Yargıtay'dan hakimlere: Kendinizi bilirkişi yerine koyamazsınız
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamaları sonrası ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamaları sonrası ilk değerlendirme
Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı: Millet göreve çağırıyor
Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı: Millet göreve çağırıyor
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi
EYT nedeniyle SGK personeli yoğun çalışınca sendika 'fazla mesai' istedi
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Emniyet'ten konut satış ve kiralarında deprem fırsatçılığı yapanlara takip
Emniyet'ten konut satış ve kiralarında deprem fırsatçılığı yapanlara takip
Üst mahkeme kararı bozdu...Fener taraftarı Kayserispor maçına alınmayacak
Üst mahkeme kararı bozdu...Fener taraftarı Kayserispor maçına alınmayacak
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
Kasaplar yükselen et fiyatlarından rahatsız
Kasaplar yükselen et fiyatlarından rahatsız
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.120 lira seviyesinden işlem görüyor
Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret soruşturmalarında şikayetten vazgeçti
Erdoğan deprem bölgesindeki hakaret soruşturmalarında şikayetten vazgeçti
e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır
e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
3 emekli generalin cezası Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı
3 emekli generalin cezası Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Altılı masa: 'Ortak anlayışa' ulaştık, nihai açıklama 6 Mart'ta
Altılı masa: 'Ortak anlayışa' ulaştık, nihai açıklama 6 Mart'ta
TBMM, Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarını araştıracak
TBMM, Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarını araştıracak
'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'
'Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet görüyor'
İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti
İstanbul'da şubatın zam şampiyonu hastane yatak ücreti
'Depremzedelerin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmeleri sağlanacak'
'Depremzedelerin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlara geçmeleri sağlanacak'
CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı
CHP'li ünlü araştırmacı: Devlet, büyük organizasyon yaptı
Öğrencisine 'bodrum' cezası veren müdüre suç duyurusu!
Öğrencisine 'bodrum' cezası veren müdüre suç duyurusu!
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yaptı
Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

5 siyasi parti yarın toplanıyor

Adaylık konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi yarın 17:00'de Saadet Partisi'nde toplanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mart 2023 19:39, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 19:41
Yazdır
5 siyasi parti yarın toplanıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından, gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yarın 17:00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz
Bakan Yanık: Kimliği tespit edilemeyen 82 çocuğumuz var
Bakan Yanık: Kimliği tespit edilemeyen 82 çocuğumuz var
AK Partili Turan'dan altılı masa açıklaması
AK Partili Turan'dan altılı masa açıklaması
CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşmek için Ankara BB'ye geldi
CHP'li Kuşoğlu, Mansur Yavaş ile görüşmek için Ankara BB'ye geldi
CHP MYK ve DP Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
CHP MYK ve DP Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
Destici: İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız
Destici: İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız

Bu Habere Tepkiniz

İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

İlk iki aydan memurların aldığı zam eridi

Ocak ve Şubat ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam ilk iki aydan eridi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK Kararı yayımlandı

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK Kararı yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.
OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı

OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname yayımlandı

OHAL, kapsamında bazı alanlarda kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..
Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Havalimanlarına yolcu taşımacılığını özel sektöre devrine iptal

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 17/06/2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile değişik Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nin 11. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

2001 girişli memur için 1990 tarihli SSK girişinin faydası olur mu?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı 7 başlıkta sözleşmeli personelin kadroya geçişini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerine dair 7 maddelik bir yazıyı tüm bakanlıklara gönderdi.
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; 'Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.' ifadeleri kullanıldı.
EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: İşte erkek ve kadın için emeklilik tablosu

Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini martta verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2023
Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında şok iddia!

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında şok iddia!

Ülkemizde ve bütün dünyada yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonundan ortaya ilginç bir iddia atıldı.