CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın bir araya gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.

Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.