Erdoğan: 6 Şubat depremlerini milat haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz."

"Türkiye'yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız."

"İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10'uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır"

"Türkiye için hemen şimdi diyerek, ülkemizi afetlere hazırlıklı, afetleri en az kayıpla atlatan, sonrasında hızla toplanan bir yer haline getirelim."