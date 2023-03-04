4 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdulkadir Emin ÖNEN merkeze alınmış
Çin Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk işleri Genel Müdürü İsmail Hakkı MUSA atanmıştır.
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı
- Ağn Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İLAN,
- Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet ÖZDEMİR,
- Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat KURNAZ,
- Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat YILMAZ,
- Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan ŞİMŞEK,
- Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf AKKAYA,
- Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail CEYLAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,
Gençlik ve Spor Bakanlığı
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
- Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut DANAYİYEN,
- Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah GÜLER,
görevden alınmış,
- Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan YAVAŞER,
- Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail ÇALGAN,
- Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa LOGOĞLU,
- Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Arif TAŞDEMİR,
- Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Salih KILIÇ,
- İğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yusuf ÇEBİ,
- Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Fedai DİN,
- Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Haşim Murat ÖZTÜRK,
- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Osman ERCAN,
- Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Lokman EKİNCİ, atanmıştır.
3 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI