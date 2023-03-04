Hatay ve Adana peş peşe sallandı
7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçılar sürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 06.03'te 4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ADIYAMANDA DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.