İnternetten trafik sigortası yapacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Artık günümüzde internet üzerinden trafik sigortası yapmak mümkün. Ancak bu durum dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Sahte sigorta siteleri ile her gün çok sayıda kişi mağdur ediliyor.

1.288 OLAYDA PARMAKLARI VAR

Bu yönde artan şikayetler sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Yapılan çalışmalar neticesinde Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçleri, 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ajanda, bilgisayar ile sim kart ele geçirildi. Zanlıların, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 50'si Eskişehir'de olmak üzere ülke genelinde 1.288 olaya karıştıkları ortaya çıktı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAMLARLA 'AVLADILAR'

Öte yandan, çetenin yöntemi şöyle: Gerçek sigorta şirketlerine benzer isimler kullanarak 50'den fazla sahte internet sitesi kurdular. Bu siteleri, reklam vererek Google'da en üst sıraya çıkardılar. Böylelikle "trafik sigortası" gibi aramalar yapıldığında bu siteler ilk sırada yer aldı. Bu sayede güven kazanan şebeke, vatandaşları ağına düşürdü.

5 MİLYON TL TOPLADILAR

Zanlılar, telefonla ya da web sitesinden kendilerine ulaşan araç sahiplerinden, sigorta yapma bahanesiyle IBAN numaralarına para göndermelerini isteyerek ya da kart bilgilerini alarak yaklaşık 5 milyon 22 bin lira haksız kazanç elde etti.