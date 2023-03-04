15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada yeniden karar verildi

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 15'i eski askeri öğrenci 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısında bulunan salondaki karar duruşmasına, 15 tutuklu sanık, başka suçtan hükümlü 1 sanık ve avukatlarının yanı sıra müştekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından davayı karara bağladı.

Mahkeme heyeti 15 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, 15 sanığa "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, bunların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, suç tarihinde filo komutanı olan eski kurmay yüzbaşı Sinan Canlı'yı ise mağdurlar Aydoğan Onmaz, Osman Nuri Esen ve Yakup Udun'a karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Canlı hakkında bozma öncesi hükmolunan "kasten yaralama" suçundan aleyhe temyiz olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında verilecek cezanın önceki hükümde belirlenmiş cezadan daha ağır olamayacağı gerekçesiyle hapis cezasını 22,5 yıla indirdi.

- Ne olmuştu?

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 122 sanık hakkında görülen davada kararını 25 Mayıs 2018'de açıklamıştı.

Kararda, rütbeli sanıklar yüzbaşı Sinan Canlı, üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

Heyet, Sinan Canlı'nın 3 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Sinan Canlı, Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'ın da 3 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 45'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Olay tarihinde er olan 3 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

- Yargıtay bazı hapis cezalarını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında yaptığı temyiz incelemesinde, sanık eski yüzbaşı Sinan Canlı ile eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan 3 sanık hakkındaki beraat hükümlerini onamıştı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması kararları ise bozulmuştu.

Dairenin kararında, bu sanıklardan 15'inin darbe girişiminden daha önceden haberdar olduklarının kanıtlanamadığı ancak olaylar sırasında kendilerine karşı koyan vatandaşlarla polis memurlarını havaya ateş ederek yere yatırdıkları ve silahlarını alarak etkisiz hale getirmeye çalıştıkları belirtilmişti.

Bu 15 sanığın, suçun icrasına başlanmasından sonra suça katılma iradelerini açıkça ortaya koydukları vurgulanan kararda, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.

- Hapis cezası talebi

Bozma kararının ardından yeniden görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 15 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30'ar yıla kadar cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

Sanık Sinan Canlı'nın darbe girişimi gecesi yakın mesafeden, hedef gözeterek, silahla ateş etme şeklindeki eylemleriyle Aydoğan Onmaz, Osman Nuri Esen ve Yakup Udun'un hayatlarına kastettiği, sanığın mesleği gereği o mesafeden yapılan atışların öldürücü nitelikte olduğunu bildiği ve bu sebeple müştekileri öldürmek niyetiyle ateş ettiği ancak elinde olmayan sebeplerle kastın gerçekleşmediği belirtilen mütalaada, bu nedenle Canlı'nın 3 kişiye karşı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 58,5 yıldan 90 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan, yerel mahkemeye geri gönderilen ve 3'e ayrılan davada, dosyası tefrik edilen 66 ve 35 sanığın davası 2 ayrı dosya üzerinden devam ediyor.