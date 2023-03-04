Tekirdağ'da 'cinsel saldırı' ve 'nitelikli yağma' suçlarından yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 12:15, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 12:09
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Sakarya'dan Çerkezköy'e getirilerek "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarına maruz bırakılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, ilçedeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.