FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kamu kurumlarına girişte yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS-Lisans), FETÖ'nün sözde çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edilen 11 şüpheliden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 12:35, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 12:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 10'u haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
KPSS-Lisans ile diğer kamu kurumlarına girişte yapılan özel sınavlara FETÖ'ye ait İstanbul'daki çalışma evlerinde hazırlandığı değerlendirilen 11 şüpheli, 1 Mart'ta İstanbul, Ankara, Artvin, Batman, Bursa, Kayseri ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.