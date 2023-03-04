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Deprem bölgelerinde 332 çadır kent ile 209 konteyner kent kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde, 332 çadır kent ile 209 konteyner kentin kurulumu yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 15:01, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 15:02
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Deprem bölgelerinde 332 çadır kent ile 209 konteyner kent kuruldu

İçişleri Bakanlığı, şubat ayına ilişkin çalışma ve operasyon verilerini paylaştı. Buna göre, 332 çadır kentin kurulduğu bölgelerde, Hatay'da 101 bin 168, Kahramanmaraş'ta 81 bin 216, Gaziantep'te 49 bin 795, Adıyaman'da 50 bin 763, Malatya'da 39 bin 871, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 8 bin 602, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te 4 bin 624 ve Elazığ'da 480 olmak üzere 370 bin 482 çadırın kurulumu sağlandı.

Çadırlarda barınan kişi sayısı ise 1 milyon 481 bin 928 oldu.

209 konteyner kentin kurulduğu bölgelerde, kurulması planlanan 95 bin 190 konteynerden 11 bin 832'sinin kurulumu tamamlandı. Konteynerde barınan kişi sayısı 47 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

Hatay'da 2 bin 780, Kahramanmaraş'ta 2 bin 560, Gaziantep'te 2 bin 360, Adıyaman'da 1120, Malatya'da 934, Sivas'ta 37, Şanlıurfa'da 1800 ve Osmaniye'de 241 konteynerin kurulumu tamamlandı.

Duş ve tuvalet hizmetlerinin de sunulduğu afet bölgesinde barınma hizmeti verilen kişi sayısı 1 milyon 652 bin 857, diğer illerde barınma hizmeti verilen kişi sayısı ise 320 bin 111 oldu.

- 226 bin 288 personel aktif görevde

Deprem bölgesinde 4 bin 331'i arama kurtarma olmak üzere 226 bin 288 personel şu anda görev yapıyor. 73 bin 492 emniyet, 61 bin 200 jandarma ve 1054 sahil güvenlik komutanlığı personeli bölgede görevli olarak bulunuyor.

Görev yapan iş makinesi sayısı 18 bin 48. 75 uçak ile 102 helikopter de bölgedeki çalışmalarda görev alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, İHA ve insanlı keşif uçağıyla deprem bölgesinde 2 bin 356 saat, ayrıca İçişleri Bakanlığı birimlerine ait 48 helikopterle 2 bin 513 saat uçuş gerçekleştirildi.

- 1 milyon 61 bin 271 haneye 10 bin liralık hane başı destek ödemesi yapıldı

Mobil mutfak ile 367 noktada sıcak yemek hizmetinin sunulduğu deprem bölgelerinde, 1 milyon 622 bin 210 bina, 4 milyon 930 bin 349 bağımsız bölümde hasar tespitleri yapıldı.

Nakdi yardımlarda ise 1 milyon 61 bin 271 haneye 10 bin liralık hane başı destek ödemesi yapıldı. 225 bin 510 kişiye yol masraf belgesi düzenlendi, kendi imkanları ile barınan veya valiliğe başvuran kişi sayısı 1 milyon 281 bin 560 oldu.

- 5 terör eylemi de engellendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında şubatta, 7 bin 407 kırsal, 769 şehir operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 41 terörist yakalandı, 5 terörist ise teslim oldu, 5 terör eylemi de engellendi.

Terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 976 şüpheliden 171'i tutuklandı.

- 8 bin 958 düzensiz göçmen ile 535 organizatör yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında şubatta yapılan 14 bin 221 operasyonda, 18 bin 208 kişi gözaltına alındı. 1161 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadelede ise 1802'si denizlerde olmak üzere 8 bin 958 düzensiz göçmen ve 535 organizatör yakalandı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 545 bin 937, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 495 bin 347, ülkeye girişi engellenen yabancı sayısı ise 2 milyon 776 bin 96 oldu.

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