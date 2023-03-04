'35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' iddiasına açıklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe - Konyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasından sonra 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mart 2023 15:10, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 15:12
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda oynanan spor müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın/yayın organlarında yer bulan '35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.