Malatya'da yıkık ve ağır hasarlı 89 bin 676 bağımsız bölüm tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, 365 bin 45 bağımsız bölümün bulunduğu, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğu belirtildi.

Şu ana kadar acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı 89 bin 676 bölümün tespit edildiği vurgulanan açıklamada, 70 bin 939 konut ile 14 bin 398 ticarethanenin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından kentte 4 bin 34 çadırın kurulduğu, 35 bin 837 çadırın dağıtıldığı, 1982 de konteyner kurulduğu ifade edildi.