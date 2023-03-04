Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 17:40, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 17:39
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.
İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.