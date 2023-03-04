Akşener'in masadan ayrılışı dünya basınında

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamayla 6'lı masadan ayrılması dünya genelinde geniş yankı buldu. ABD merkezli Politico dergisi Millet İttifakı'nı sarsan kararı, "Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'la savaşacak aday konusunda ikiye bölündü" manşetiyle duyurdu. Haberde Akşener'in 6'lı masanın "millet iradesini temsil etme yeteneğini kaybettiği" yönündeki ifadelerine yer verildi. Muhalefetin önümüzdeki günlerde krizin üstesinden gelememesi durumunda söz konusu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "lehine" olacağı belirtildi. Ayrıca 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimin, dünyanın "stratejik açıdan yılın en önemli seçimlerinden biri olacağı" değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, "Cuma gün yaşanan bölünme, koalisyonda şok dalgalarına yol açtı" denildi.

"Muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir"

Katar merkezli Aljazeera kanalı ise haberi internet sitesinden "Akşener cumhurbaşkanı adayını reddedince Türkiye muhalefeti ikiye bölündü" başlığıyla servis etti. Haberde, "Akşener'in hamlesi muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir" görüşüne yer verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters ise, "Türkiye'nin muhalefet ittifakı, seçim adayı konusunda bölündü" başlığıyla yayınladığı haberinde, Akşener'in hamlesiyle Erdoğan'a karşı muhalefet ittifakını kargaşaya sürüklediği belirtildi. Haberde, "Muhalefet, önceki genel seçimlerde 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'a ciddi bir meydan okuma yapamadı" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan'ı güçlendirecektir"

ABD merkezli haber ajansı Associated Press ise başlığında "Türk muhalefet kanadı, ortak aday konusunda bölünmüş durumda" ifadesini kullandı. Haberde, "Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde muhalefet bloğundaki bölünme, ekonomi ve deprem nedeniyle eleştiri alan Erdoğan'ı güçlendirecektir" değerlendirmesi yapıldı.

"Muhalefet, 1 yıldan fazla süredir aday üzerinde anlaşamıyor"

Fransız haber ajansı AFP de haberi, "Türk muhalefet ittifakı Erdoğan'a karşı aday konusunda bölündü" başlığıyla servis etti. "Parçalanmış muhalefet, 1 yılı aşkın süredir aday üzerinde anlaşamıyor" ifadeleri kullanılan haberde, Akşener'in hamlesinin muhalefet için ciddi bir gerilemeye yol açacağına vurgu yapıldı.