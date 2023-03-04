Millet İttifakı, İYİ Parti'siz toplandı
Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu katılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 17:44, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 18:28
Millet ittifakı'ndaki 5 partinin genel başkanları, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.