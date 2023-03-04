İYİ Parti Sözcüsü: Yavaş ve İmamoğlu'nun ziyareti söz konusu değil

Zorlu, Akşener'in başkanlığında partinin ek binasında Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanlarla yapılan toplantı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu, Akşener'in partisinin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın desteği ve işbirliğiyle seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Bunun ardından özellikle bugün konuyla ilgili kamuoyuna bazı haberler yansıdığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"İlk olarak; şu an Ankara'da bulunduğunu öğrendiğimiz kıymetli belediye başkanlarının, 10 belediye başkanının Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceği, ardından da birkaç saatlik bir dilim içerisinde Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın Genel Başkanımızı ziyaretlerinin söz konusu olduğu yönünde kamuoyuna bir bilgi ve haber geçildi. Tabii biz şeffaf sorumluluk anlayışımız gereği her konuda olduğu gibi bu konuda da açık ve netiz. Şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Dolayısıyla şu anda kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi, yani 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere, değerli 2 belediye başkanının bu konudaki ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. "

İstişareye önem veren bir siyasi parti olduklarını belirten Zorlu, "Tabii memleketimizi, milletimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Sorumluluğumuzun da gerçekten farkındayız. Genel başkanımız bundan sonra sık sık değerli milletvekillerimizle ve Başkanlık Divanımızla bir araya gelecek. Bugün de yine bu gelişmeler doğrultusunda bir görüş alış verişi yapmaktayız." dedi.

Zorlu, şu anda toplantı devam ettiği için içeriğine yönelik bir şey söylemeyeceğini ifade etti.