Akşener yanıtladı: Altılı masa toplantısına gidecek mi?
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2023 18:55, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 18:55
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Akşener'in toplantıda, bugün saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşecek liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.
Haber Global'in aktardığına göre, Akşener'in belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü altılı masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katılırım" yanıtını verdiği öğrenildi.