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Akşener, 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılmayacağını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 19:20, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 19:40
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Akşener, 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

Millet İttifakı'nın 13'üncü toplantısı 6 Mart Pazartesi günü yine Saadet Partisi'nde yapılacak.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'taki 6'lı masa toplantısına katılmayacağını duyurdu.

6'lı masanın adayı bu toplantıda belli olacak

6'lı masa Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12'nci toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldığı ifade edilmişti.

"Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldı" sözlerinin ardından nihai kararın 6 Mart'ta yapılacak toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti.

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