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Lise öğrencileri kolları sıvadı, depremzedeler için soğuğa dayanıklı uyku tulumu dikiyor

Kastamonu'da lise öğrencileri, Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen vatandaşlar için sıfırın altında 15 dereceye kadar dayanıklı uyku tulumu dikiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 21:14, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 21:16
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Lise öğrencileri kolları sıvadı, depremzedeler için soğuğa dayanıklı uyku tulumu dikiyor

Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atölyede bir araya gelerek öğretmenleri öncülüğünde soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki vatandaşlara destek sağlamak için kolları sıvadı. Kendilerine ulaştırılan kumaşları özenle işleyen lise öğrencilerinin hazırladığı uyku tulumları, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla depremden etkilenen illere ulaştırılıyor. Lise öğrencilerinin ürettiği uyku tutulmaları sıfırın altında 15 dereceye kadar vücudu sıcak tutuyor.
Ayrıca lise öğrencileri, geçen hafta da okul fırınında ürettikleri 40 bin adet ekmeği deprem bölgesine göndermişti.

"Günde 50 tane uyku tulumunu dikerek deprem bölgesine gönderiyoruz"
Günde 50 tane uyku tulumu diktiklerini söyleyen Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Kanko, "6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gerçekten toplum olarak çok ciddi bir asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Biz, 6 Şubat'ta ikinci döneme başlamanın heyecanını yaşarken bu deprem bizleri derinden üzdü, yüreklerimizi dağladı. Bizlerde o günden itibaren ne yapabiliriz, oradaki canlarımıza nasıl destek olabiliriz diye düşünürken Milli Eğitim Bakanlığımızın talepleri çerçevesinde uyku tulumu ihtiyacıyla ilgili atölyede bulunan arkadaşlarımızla birlikte toplamda 62 öğrencimiz ve 3 öğretmenimiz bulunuyor. Hemen bir araya gelip gerekli planları yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bizlere gelen kumaşları dikmeye başladık ve teslimini yaptık. Şu anda günde 50 tane uyku tulumunu rahat bir şekilde dikecek seviyeye geldik öğrencilerimizle birlikte. Bu kapasitemizi gece gündüz çalışarak günde 100 tulum dikimine kadar çıkartabiliriz" dedi.

"Fırınımızda ürettiğimiz 40 bin adet ekmeği de deprem bölgesine gönderdik"
Depremin ilk günlerinde okulun fırınında ürettikleri 40 bin adet ekmeği de deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Kanko, "Okulumuz sadece bununla yetinmedi aynı zamanda yiyecek içecek hizmetleri alanında kurulan ekmek üretim fırınımızda ilk üç gün içerisinde yaptığımız 40 bin adet ekmeği üreterek deprem bölgesine gönderdik. Geçmiş dönemde de aynı şekilde okulumuzun şu anda gördüğümüz öğrencileriyle birlikte maske dikerek bu hizmeti verdiler pandemi döneminde. Şu anda stoklarımızda 400 bin adet maske bulunuyor. Geçenlerde Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talepleri çerçevesinde 50 bin adet maskemizi de deprem bölgesindeki insanlarımıza gönderdik. Gerçekten bu deprem toplum olarak bizleri derinden üzdü, yüreklerimizi dağladı. Bizde okulumuz olarak burada elimizden ne gelirse gerek yiyecek içecek hizmetleri alanında gerekse moda tasarım teknolojileri alanında öğretmenlerimizle birlikte elimizden ne geliyorsa her türlü fedakarlığı yaparak deprem bölgesine destek verip bu acıyı paylaşarak acılarını biraz daha hafifletme düşüncesindeyiz" diye konuştu.

"Depremzedelere sıcak yuva olsun diye okulumuz atölyesinde uyku tulumu dikiyoruz"
Depremzedelere sıcak yuva olabilmesi için okul bünyesinde bulunan atölyelerinde uyku tulumu diktiklerini söyleyen 11. sınıf öğrencisi Sude Sakallıoğlu ise, "'İnsan, insanın külüne muhtaçtır' dediklerinde ben bunu pek anlamazdım ama 6 Şubat gecesindeki depremlerin ardından şimdi çok iyi anlıyorum. Çünkü bir gece sıcacık yatağınızda uyuyorsunuz ama sabah kalktığınızda enkazın altında kalmışsınız. Duvarlar, binalar her şey üzerinize çökmüş, hiçbir yere kıpırdayamıyorsunuz. O zaman içinde bulunduğunuz çaresizliği anlıyorsunuz. Anne ve babanıza sesleniyorsunuz ama onlardan geri ses alamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, sizi enkazdan çıkartıyorlar, 'anneniz ve babanız vefat etti' diyorlar. Bazıları da çocuklarını kaybediyor. Bizler böyle yardımlarda bulunuyoruz ama sonuçta onlara iyi gelen tek şey sıcak bir yuva. Sıcak yuvayı da sadece anne, baba ve çocuklar kurabiliyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığından gelen emre göre hareket ederek burada atölyemizde uyku tulumu dikiyoruz. Çünkü deprem bölgesindekiler geceleri soğukta kalıyor. En azından bir sıcak yuva gibi hissettirebilmek için sıcak bir uyku alabilmeleri için uyku tulumu dikiyoruz" şeklinde konuştu.

"Diktiğimiz tulumlar -15 dereceye kadar dayanıklı"
Diktikleri uyku tulumlarının -15 dereceye kadar dayanıklı olduğunu belirten okul öğrencisi Aygül Bulut da, "Depremde evlerini kaybeden insanlara uyku tulumu dikiyoruz. Dışı su geçirmez paraşüt kumaş, içerisi ise polarlı, sıfırın altında 15 dereceye kadar dayanıklı normal beden ve eni 72 santim. Bizler, depremdeki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istedik kendi çapımızda. Bizimde aklımıza tulum dikmek geldi, bizlerde böyle bir çalışma yapmak istedik. Bu olaydan ötürü üzgünüz" dedi.

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