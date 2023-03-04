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Bakan Soylu: Depremlerde can kaybımız 45 bin 968 oldu

Bakan Soylu; "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 22:27, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 23:10
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Bakan Soylu: Depremlerde can kaybımız 45 bin 968 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem bölgesinde 426 belediye görevlendirildi. Sadece Hatay'da 127 belediye var. Aslında ne kadar büyük bir operasyon yönetildiğini göstermek için anlatıyorum. Yine deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi.

Bunların her birinin bir görevi var. Örneğin Denizli Valimiz defin ve kimliklendirme ile ilgilenmektedir. Siirt Valimiz araçların sahaya tanzimini gerçekleştirdi. Erzincan Valimiz beslenme sürecinin tamamını yürüttü.

Bunların her birinin koordinasyonu da başka bir çalışmayı ortaya koymaktadır. Yerkürenin en büyük depremlerinden ve 400 kilometrelik bir yırtıktan bahsediyoruz. Büyük acılar ve büyük zaferler milletleri birleştirir. Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Onarılması için herkes seferber oldu.

"13 bin 72 artçı sarsıntı oldu"

13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu da olağan bir durum değil. Bunun yanı sıra 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Buna gidecek aracı ve arama kurtarma ekibini hesap edebiliriz.

Yüzde 25'i yıkık ve acil yıkılacak yüzde 75'i de ağır hasarlı. Önümüzde bunlarla ilgili de bir süreç söz konusu. Tüm bölgede acil yıkılacak binalarda yüzde 15'e kadar geldik.

332 çadır kent alanı oluşturuldu. 370 bin 482 sadece bizim bildiğimiz kalanlar. Bunun 4'te 1'inden daha fazlası Hatay'da kuruldu. Toplam 209 konteyner alanı oluşturuldu. 62'si Hatay'da. Toplam 3 bin konteyner Hatay'da kurulmuş oldu.

Konteyner kentlere yerleşenlerde öncelik depremde ailesini kaybedenler, şehit yakınları, engelliler olarak devam ediyor. Buradan sonra da acil yıkılacak ev sahipleri de kiracılar da öncelik alarak yerleşecekler.

"En önemli meselelerden biri de hijyendir"

Bir taraftan barınma ihtiyacını gideriyoruz bir taraftan da halk sağlığını değerlendiriyoruz. Her gün kontroller yapılıyor. Tuvaletlerin temizliği her gün yapılıyor. Bu masanın en önemli meselelerinden biri hijyendir.

Deprem bölgemizde okullarımızın bir bölümü barınma için açıktır. 123 bin 601 kişi okullarda barınmaktadır.

Afet bölgelerinde köylerdeki nüfuslar artmıştır. 2-3 katına çıkmıştır. Onları gözeterek de hizmetlerimizi yapıyoruz. Tahliye stratejisi de doğru bir stratejiydi. Bununla beraber, Türkiye'nin her yerinde ciddi bir ev sahipliği yapıldı ve devam ettiriyorlar. Tespit edilebilen tahliye sayısı 2 milyon 141 bin kişidir.

"Bugün Hatay'a 1 milyon 200 bin ambalajlı su sevk edildi"

Hatay'daki içme suyu ihtiyacı bölgeye sevk edilen ambalajlı sularla sağlanmaktadır. Bugün Hatay'a 1 milyon 200 bin ambalajlı su sevk edildi. Sosyal medyada yayılanlar moral bozabilmek için bir çabadır. Bu bizim buradaki planlamamızı da alt üst ediyor. Su ile ilgili böyle bir talep olsa bizim rastlamamız lazımdı. Muhtarlarımızı aradık, sorun yok. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Bu bir yalan.

Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır.

(Sosyal medyada dezenformasyon) Yapılan çalışmalarda 151 şüpheli gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.

"Hatay'da da 2 bin geçici iş yeri yapılacak"

Buranın en temel ihtiyacı iç çamaşırı ihtiyacıdır. Sevkiyatlarımız durmuyor, devam edecek. Açılan çarşılar var, bütün esnafla konuşuldu. Öncelikli hangi grupların olması gerektiğine göre belirlendi. 262 iş yerinin yapımı tamamlandı. Hatay'da da 2 bin geçici iş yeri yapılacak.

Depremzede olup bu illerde yaşayan kamu çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizati torununu, hanımını kurtarıp şu anda bir gün dinlenmeden çalışanlar var. Başka illerde gelen gönüllülere de teşekkür ediyoruz. Rüzgardan yıkılan ağacın çarpması sonucu bir polisimiz şehit oldu.

Bir taraftan da psikososyal destek devam ediyor. Konteynerlere eğitimden kopmamaları için EBA'yı yerleştiriyoruz. Bu çok önemli. Çocuk oyun alanları, bunların her birisi bir program çerçevesinde yürütülmektedir. Nakdi yardımlar da aynı şekilde devam ediyor. 1 milyon 61 bin 271 aileye 10 bin TL ödeme yapıldı.

Can kaybı 45 bin 968

Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var.

Her ilde ve her ilçede AFAD merkezleri ve hasar tespit itiraz merkezleri kurulmaktadır. Burada vatandaşımızın her türlü şikayeti yanlışlığı düzeltilecektir. Örneğin Hatay'da toplam 17 müracaat merkezleri vardır.

Çocuklar kaçırıldı, çocuklar alıkonuldu diyenlere sesleniyorum. Emniyetimize bir tane bile kaçırılma vakası gelmemiştir. Hele organ mafyası söz konusu değildir. Bunların her birisi topluma ürkütücü mesajlar vermektedir.

249 zanlı tutuklandı

En çok tartışılan mesele yanlış yapan gözaltına alınacak mı? Adalet Bakanlığı'mız hemen çalışmalara başlamıştır. 791 şüpheli var. 249'u tutuklanmış, 251'i de adli kontrollü serbest bırakılmıştır.

Antakya'da köyleriyle birlikte yüzde 58'i acil yıkılacak ve yıkılacak bina vardır. Merkezinde rakam yüzde 70'lerin üzerine çıkacaktır.

Önümüzdeki yol uzun, zor ama bir yılın sonunda yeniden bu şehirlerimizi cazibe merkezi haline getirilecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü bu nesil birçok badire atlattı. Hiçbir devletin belki de altından kalkamayacağı işler yaptık.

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