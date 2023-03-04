CHP'den Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Millet İttifakı toplantısının ardından durum değerlendirmesi yapmak için yeniden toplandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2023 23:02, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 23:02
Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki 5'li toplantının ardından durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde yeniden toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.