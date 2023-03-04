İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." açıklamasında bulundu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mart 2023 23:50, Son Güncelleme : 04 Mart 2023 23:48
İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." açıklamasında bulundu.